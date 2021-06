TV-kok Rudolph van Veen op zoek naar geheim van de bolus in Zierikzee

De 54-jarige tv-kok reist voor zijn nieuwe 24Kitchen-programma Rudolph’s Bakery, De Bakfiets door het hele land. In verschillende provincies laat hij zien hoe je de heerlijkste zoete en hartige gerechten kunt bereiden. Donderdag is hij in Zierikzee.

Rudolph werd bekend als tv-kok door het programma Life & Cooking, met Carlo Boszhard & Irene Moors. Daar was hij van 2000 tot 2005 wekelijks te zien. Rudolph was in Nederland de eerste die zowel de titel meesterkok als meesterpatissier op zijn naam had staan. Hij werkte onder andere in Zwitserland, bij meesterkok Cas Spijkers en specialiseerde zich in patisserie bij Huize Van Wely.