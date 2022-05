Tussen de pruttelende stoofpotten en oude ambachtslui wordt de geboorte van Nederland herdacht

Stinkend rijk wordt Bas er niet van, maar zijn winkel vol oud en nieuw spul houdt hem lekker bezig

Stinkend rijk gaat hij er niet van worden, maar plezier in de handel heeft Bas den Ottelander van Handelsonderneming Brouw zeker wel. Wat begon met het opkopen van een partij fietsen is inmiddels uitgegroeid tot een winkel in een loods aan De Roterij 14 in Burgh-Haamstede. Daar worden oude en gloedjenieuwe spullen kris-kras door elkaar verkocht. ,,Ik vind het leuk om dat spul allemaal uit te zoeken.”

5 mei