Traumahelikopter voor ernstig verkeersongeluk Noordwelle

Stekker uit Hart voor Schou­wen-Duiveland, Jet van Gent is nu van LSD

11 september Het zat er al even aan te komen, maar nu is het officieel. Jet van Gent van Hart voor Schouwen-Duiveland (HvSD) maakt vanaf 15 september deel uit van de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Daarmee heeft LSD 8 van de 23 zetels in de gemeenteraad in handen.