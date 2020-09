Traumahelikopter opgeroepen voor bestuurder die tegen verkeerspaal knalde

Bospest is een schatje om te zien, maar een draak om in je bos te hebben

2 september BURGH-HAAMSTEDE - Het is een schatje om te zien. Maar het is een draak om in je bos te hebben. Omdat-ie álle andere planten verjaagt. Op Schouwen-Duiveland is de oorlog verklaard aan de Amerikaanse vogelkers. Het plan is om de struik op het eiland volledig uit te roeien