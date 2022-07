Traumahelikopter ingezet voor kind in Renesse

De Cornelia is klaar voor de opvang van Oekraïners

ZIERIKZEE - De Cornelia is er klaar voor. Vanaf vrijdag 8 juli is het oude verpleeghuis in Zierikzee beschikbaar voor de opvang van mensen uit Oekraïne. In eerste instantie komen er 40 personen te wonen. Gaandeweg volgen er meer, tot een maximum van 250 mensen. Overdag is een locatiebeheerder in het huis aanwezig, die in samenwerking met de gemeente eventuele begeleiding voor bewoners regelt.

30 juni