Touchscreens als nieuwe inspiratiepunten voor de toerist in het straatbeeld?

Renesse had er al wel eentje, maar die was verouderd. Het bedrijf Web & App Easy uit Renesse ontwikkelde een nieuwe versie. Van degelijk materiaal en heel gebruiksvriendelijk. Kevin Landsbergen: “Zowel de hard- als de software hebben we zelf ontwikkeld en gemaakt. We gebruiken de data van de multisite van Schouwen-Duiveland en van de Zeeuwse Marketing Organisatie.” In feite zijn de touchscreens een soort inspiratiepunten. Nu het VVV er niet meer is, komt dat dus goed uit. “We kunnen alle statistieken zien, hoe vaak hij wordt aangeraakt, welke pagina’s er bekeken worden. Met die gebruikersdata kunnen we de software blijven verbeteren en optimaliseren, zodat de toerist sneller vindt wat hij zoekt,” legt Landsbergen uit. De vraag is natuurlijk of de toerist hem op den duur weet te vinden. Familie Bindels uit Gennep is voor een weekje in Zeeland en is wel enthousiast over het idee. Jeen Bindels: “Zelf lopen we nooit zo snel een VVV binnen. Dit is wel ideaal om iets op te zoeken. Hij was me alleen niet direct opgevallen.” Dochters Noa en Daantje raken enthousiast van alles aan op het scherm. Het is natuurlijk net een heel grote IPad. Moeder Susanne vindt het ook handig. Al bekent ze: “We pakken nu toch vaak ook snel even de smartphone om iets op Google op te zoeken.”