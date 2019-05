Topzomer zorgt voor recordopbrengst voor wijnhoeve De Kleine Schorre

Vrachtver­keer naar supermarkt in hart Bruinisse vraagt om aandacht

17:25 BRUINISSE - Een uitbreiding van de Albert Heijn op de huidige locatie aan de Nieuwstraat in Bruinisse is vragen om problemen, vreest ‘buurman’ Aart de Zeeuw. In een brief aan de gemeenteraad wijst hij op de onveilige situatie die reeds bestaat met het aanrijden en lossen van vrachtwagens. Dat wordt er straks niet beter op, verwacht De Zeeuw.