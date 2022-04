Toeristenmarkt is verleden tijd; Zierikzee wil anders zijn dan Renesse

ZIERIKZEE - Ondernemersvereniging InZzee is de standaard braderieën beu. De middenstanders willen in de zomermaanden markten organiseren die meer passen bij het historische karakter van de stad. Aan geld geen gebrek, want de club heeft dit jaar ruim honderdduizend euro te besteden.