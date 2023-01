Toerisme groeit en groeit, aan de kust zelfs nog een beetje meer: ‘Daar zitten wij helemaal niet op te wachten’

Het toerisme in Nederland zal in 2030 naar verwachting met zo'n 50 procent zijn toegenomen. ,,Aan de kust zelfs nog een beetje meer”, zegt Diana Korteweg Maris van het Kenniscentrum Kustoerisme van de HZ in Vlissingen.