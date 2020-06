Toch een beetje Concert at Sea via live-stream

De live-stream wordt gepresenteerd door radio-dj Michiel Veenstra. Hij schotelde de kijkers onder meer een quiz voor met tientallen vragen over Concert at Sea. Een van de vragen was bijvoorbeeld uit welke richting de wind meestal waait op het concert. De winnaar van die quiz, Veronique Notenboom, won twee vrijkaarten voor de komende editie van Concert at Sea in 2021.