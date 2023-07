Tim (19) uit Zierikzee zoekt dagelijks twee uur (!) naar een kamer in Leiden: ‘Heen en weer reizen is hopeloos’

Gezond, duurzaam én in vijf minuten klaar: jongeren en mossels zijn een ideale combinatie

Als Cees Otte van Algemeen Vissersbelang Bruinisse ziet hoe in Nederland met de voedselproductie wordt omgegaan, springen ‘ook zonder Fisherman's Friend’ de tranen in zijn ogen. Hoewel de mosselsector nu even in rustiger vaarwater zit, is het in de visserij onzekerheid troef. ,,We zullen alert moeten blijven op de ontwikkelingen in Europa en op nationaal niveau.”