Tijdgeest verdrong stijldansen, maar enthousiasme ervoor keert terug

,,De tijdsgeest heeft dat alles inderdaad geen goed gedaan. Behoorlijk veel klassieke dansscholen in het land hebben hun deuren moeten sluiten, maar wij zijn er nog en we zien dat het enthousiasme weer terugkeert’’, zegt Maaike van Rijn (30). Zij is de spil van Move-it Dance, voorheen Dansschool Kramer. De dansschool is tegenwoordig gevestigd in Sportcentrum Laco in Zierikzee. Van Rijn geeft daar, in samenwerking met Onno Kramer, vier dagen per week les; niet alleen in stijldansen, maar ook in hiphop, streetdance, country line dance, peuterdansen en moderne dans.