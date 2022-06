‘Tijdens lange treinreis naar Zeeland Carmiggelt uit het hoofd leren’

Acteur en toneelmaker Helmert Woudenberg uit Amsterdam had al zijn toneelvoorstelling: Fluiten in het donker. Vernoemd naar een verhalenbundel van Carmiggelt. Met die voorstelling trekt regisseur, docent en toneelschrijver Woudenberg (geboren in 1945) door het land. ,,In Carmiggelt speel ik een aantal grappige, maar ook droefgeestige gebeurtenissen. En kleurrijke, maar ook ontroerende personages”, zo promoot hij Fluiten in het donker. De watersnoodkronkels kwamen per toeval op zijn pad. ,,Het contact met het Watersnoodmuseum loopt via mijn agente Marijke van der Zee.” Zij behartigt van 1 januari 2021 zijn artistieke belangen. Directeur Siemco Louwerse wees haar en Woudenberg op de tien specifieke kronkels.