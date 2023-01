Tieners uit hun dak bij Donnie en Bram Krikke

Dat begon al met een winactie voor drie jonge geluksvogels die vanuit Zierikzee met de helikopter van Prince naar de locatie werden gebracht. Kai Stol had de prijs gewonnen en nam Fay Landman en Jade Fierens mee. De twaalfjarigen hadden hun ogen uitgekeken. Kai: ,,Mijn moeder had me opgegeven en donderdagochtend hoorde ik dat ik gewonnen had. Eerst schrok ik even, daarna was ik heel blij”.