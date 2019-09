Therapeut Ina Korenhof heelt pijn met edelstenen: ,,Mijn stenen maken iets los”

Streektaal Gevaerlij­ke spelletjes

7:00 De spelletjes van joengers waere in bin nog aoltied eêl andester as die van de meisen. Ik è mien jeugd dûhebrocht in Nijmegen in ons woonde vanof september 1944 in ’n frontstad. ’t Gieng noe eêmae nie zô goed bie Arnhem as Montgomery gedocht ao in d’r wier van beie kanten nae mekaore geschote.