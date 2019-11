Theo Thijssenschool voert strijd op voor uitbreiding op eigen locatie

Inzet Schouwse molenaar Jeroen van Dijke beloond met onderschei­ding

8 november ELKERZEE - Molenaar Jeroen van Dijke uit Zierikzee is vrijdagavond onderscheiden met de Scherphamer. Dat is een prijs die vereniging De Zeeuwse Molen jaarlijks uitreikt aan een persoon of instelling die zich inzet voor de molens in Zeeland.