Theaterloods-B zet jongeren aan het denken: Wie neem je mee en wat laat je achter bij een watersnoodramp?

Theaterloods-B is een Zeeuwse jeugdtheatermakerij met bereik door heel Nederland. De groep krijgt subsidie van de Provincie Zeeland en maakt voorstellingen met als voornaamste doelgroep leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. ,,Onze producties hebben vrijwel altijd een actuele invalshoek”, zegt Oscar Postema, artistiek leider van Theaterloods-B. ,,Zo bereiken we alle leerlingen en zetten we ze aan het denken, maar laten ze ook twijfelen en verwonderen.” In 2003, 50 jaar na de ramp, speelde Postema mee in het stuk Stormkracht, wat vele malen werd opgevoerd op scholen. ,,Ook 10 jaar later hebben we die voorstelling veelvuldig gespeeld. Dit jaar heb ik een bewerking gemaakt en het stuk in een nieuw jasje gestoken. Om te beginnen hebben we een andere titel, er is er een nieuw decor en er wordt gewerkt met filmbeelden op de achtergrond en met geluidseffecten. De eerste versie die ik schreef was voor vier acteurs, nu spelen we het met z’n tweeën. In de nieuwste versie heb ik de actualiteit verwerkt, we besteden bijvoorbeeld aandacht aan de recente overstromingen in Limburg.”