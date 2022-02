Theatergroep Zierik brengt ‘Nu even wel’: Zo gretig eindelijk weer te gaan spelen

Nu even wel is een tragikomedie van de bekende schrijfster Maria Goos. Het publiek maakt kennis met vier vrouwen: Lia, Carolien, Heleen en Marieke. Zij komen bijeen in een voor hun welbekend restaurant. Het is de sterfdag van Michiel, de man van Heleen. Tussen de vrouwen valt veel te bespreken over het leven van Michiel en vooral ook over elkaar. Nemen ze elkaar zoals ze zijn of toch niet?