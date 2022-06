‘The day after’ in Zierikzee: Iedereen helpt opruimen

Bekenden klampen elkaar aan op straat in Zierikzee. Benieuwd of zij de windhoos er ongeschonden van af hebben gebracht. Het is ‘the day after ‘. In de warme ochtendzon onder een bijna strakblauwe hemel kun je niet vermoeden dat moeder natuur Zierikzee maandag zo’n pijn heeft gedaan. Bewoners in het getroffen gebied zijn gisteravond tot laat bezig geweest om de eerste puinhopen op te ruimen. Iedereen helpt iedereen.