The Animals bieden pret voor jong en oud in Zierikzee

Vlakbij het podium in de warme, volle zaal staan Hannie (65) en Johanneke de Nooijer (36) uit Vlissingen. Moeder en dochter dansen vrolijk op de vele hits. Dochter haalt zo nu en dan een koud biertje voor moeder. ,,The house of the rising sun", zegt Hannie. ,,Voor dat liedje ben ik speciaal gekomen. Ach ja, toen was je tiener hé." Johanneke kan sixtiespop wel verdragen. ,,Ik ben er ook mee opgegroeid, want bij ons thuis werd bijna niets anders gedraaid. Toen we binnenkwamen zei mijn moeder meteen dat ze niet achterin bij de bejaarden wilde staan."

,,We vinden het nog steeds leuk", zegt Steel en trapt af met een rustig nummer. Daarna komt de trein op gang met 'It's my life en I do what I want', 'We gotta get out of this place' en 'I put a spell on you'. En dan, als toegift: Het Huis in New Orleans. Nu gaan alle telefoons de lucht in. 'I sóóóld my new blue jeans'. Hannie zingt luidkeels mee. Haar ogen twinkelen.