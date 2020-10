Teslapark Brouwerseiland is volgens de gemeente nu nog een utopie

Meedoen aan de Roparun is één, maar geld inzamelen is een ander verhaal...

3 oktober ZIERIKZEE - Dertien keer op rij was Henk Kortlever er als teamcaptain bij. En telkens wanneer hij met zijn Schouwen-Duiveland Runners na de finish in Rotterdam de ereronde langs de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam liep, grepen de emoties hem naar de keel. Dat was, want bij gebrek aan voldoende deelnemers heeft team 157 besloten zichzelf op te heffen. Na zeventien succesvolle edities verdwijnt zo één van eerste Zeeuwse ploegen aan de Roparun vanaf Parijs van het toneel.