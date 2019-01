Terugplantverplichting bomen tegen kaalslag op Schouwen-Duiveland

De maatregel gaat deel uit maken van het bomenbeleidsplan dat in de maak is en wordt binnen dat kader verder uitgewerkt. Wethouder Jacqueline van Burg (Openbare Werken) verwacht de uitgangspunten va dat beleid nog in het eerste kwartaal van dit jaar te kunnen presenteren. Daarbij gaat het ook om regels voor behoud van monumentale bomen.

Het initiatief voor de maatregel komt van GroenLinks. De fractie diende donderdag een breed gedragen motie in. Alleen de SGP stemde tegen, omdat fractievoorzitter Florus van der Paauw eerst duidelijk wil hebben wáár de bomen moeten worden terug geplant. ,,Is dat op het zelfde perceel, of mag dat bijvoorbeeld ter compensatie ook ergens anders?”

In kader van deregulering had de gemeente Schouwen-Duiveland de verplichting van een kapvergunning afgeschaft. In de praktijk werd namelijk vrijwel altijd toestemming geven voor het weghalen van een boom. PvdA-fractievoorzitter Petri d’Anjou zet in dat licht wel vraagtekens bij de herinvoering van die vergunning. Volgens Van de Laar verandert er niks voor de particulier die last heeft van één of twee bomen in zijn tuin. De maatregel gaat alleen gelden wanneer meerdere exemplaren worden gekapt.