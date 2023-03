Terug in de tijd in Zierikzee: Willem van Oranje komt weer even tot leven

De kanonskogels tussen de legers van Willem van Oranje en Cristóbal de Mondragón vlogen over en weer in 1575 in Zierikzee. Die tijd komt woensdag weer even tot leven.

Een 944 pagina's dik boekwerk, je zou kunnen zeggen: het zoveelste over Willem van Oranje. Maar René van Stipriaan heeft het zo geschreven, dat Willem de Zwijger echt weer even gaat leven. Hij won er vorig jaar de Libris Geschiedenisprijs mee en woensdag komt hij een lezing geven in Zierikzee over zijn boek De Zwijger, Het leven van Willem van Oranje.

Quote Er liggen kanonsko­gels in het museum van het beleg van Zierikzee tussen 1575 en 1576 Albert Scheffers, directeur Stadhuismuseum

In het Stadhuismuseum in Zierikzee is genoeg te vinden uit de tijd waarin Willem van Oranje leefde, zegt museumdirecteur Albert Scheffers. ,,Er hangt bijvoorbeeld een portret van Cristóbal Mondragón, de gouverneur én belegeraar van Zierikzee. Er liggen kanonskogels in het museum van het beleg van Zierikzee tussen 1575 en 1576. En Zeeland heeft een rol gespeeld in het leven van Oranje, hij was stadhouder van Holland en Zeeland en Zierikzee was Oranjegezind in de Tachtigjarige Oorlog.”

Volledig scherm Auteur en literair-historicus René van Stipriaan. © Bob Bronshoff

Boekenweek

Omdat het van 11 tot en met 19 maart Nationale Boekenweek is, komt René van Stipriaan op uitnodiging van Anne de Jager van boekhandel De Vries en Albert Scheffers van het Stadhuismuseum naar Zierikzee. ,,We halen niet elk jaar een Libris Geschiedenisprijswinnaar binnen", zegt Scheffers veelbetekenend. Van Stipriaan staat ook bekend als bevlogen verteller. Toegangskaarten à tien euro zijn verkrijgbaar bij het museum of de boekhandel. De lezing is 15 maart om 20.00 uur in de trouwzaal van het museum. Zierikzee is, volgens een woordvoerder van uitgeverij Querido Facto, voorlopig de enige plek in Zeeland waar Van Stipriaan een voordracht komt houden over zijn werk.

Volledig scherm Met het boek De Zwijger, Het leven van Willem van Oranje heeft René van Stipriaan in 2022 de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. © Uitgeverij Querido Facto