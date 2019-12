Teller van BAS Stichting op 200.000 euro voor onderzoek dodelijke ontstekingsziekte

Adrz gaat een nieuw ziekenhuis bouwen, maar je hoeft er minder vaak te zijn

26 december GOES - Over tien jaar, in 2030, hoef je voor gesprekken en eenvoudige behandelingen niet meer naar het ziekenhuis. Je kunt dan dichterbij huis terecht. Voor ingewikkelde operaties moet je straks in midden- en noord-Zeeland naar een centraal ziekenhuis. Dat wordt een nieuw gebouw, want het huidige in Goes moet worden vernieuwd. Het zal niet te vergelijken zijn met het ziekenhuis van nu.