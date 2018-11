Televisie-programma laat zien wat de handhavers van Schouwen-Duiveland meemaken

Samen de schouders onder vervoers­pro­bleem in Sirjans­land

1 november SIRJANSLAND - Pak je de haltetaxi vanuit Sirjansland dan kun je in Zierikzee uitstappen bij het ziekenhuis, de Cornelia of bij het busstation. ,,Maar hoe kom ik daar vandaan in de stad?”, vroeg een inwoonster van Sirjansland zich deze week hardop af tijdens de dorpsraadvergadering van Sir.