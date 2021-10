Tekening van Toby uit Nieuwerkerk schittert nu op muur in Buenos Aires

Jong en oud, beperking of niet, het maakt geen fluit uit. Rond de soepketel is iedereen even gelukkig

13 oktober Of ze nou piepjong zijn of stokoud en of ze al dan niet een beperking hebben: het maakt geen ene fluit uit. Aan de Zierikzeese Scheldestraat is woensdag iedereen het over één ding roerend eens. Wat is het toch leuk om met z'n allen dingen samen te doen. Schelde Verbindt is, na 1,5 jaar stil te hebben gelegen, weer los. En daar zijn héél véél mensen hartstikke blij mee.