Tegels eruit, bomen erin: ook inwoners van Schouwen-Duiveland moeten eraan geloven

Al 45 jaar dansen en drinken in Oosterland­se kroeg Neffen d'Eule

3 september OOSTERLAND - In café Neffen d'Eule in Oosterland wordt al 45 jaar gefeest en gedronken. Er werden in al die jaren vele harten veroverd, en soms ook gebroken. Nu is het tijd voor een reünie in de jarige kroeg.