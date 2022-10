Te weinig leerlingen voor het Participatielab in Zierikzee: er moet geld bij

Voor inwoners van Schouwen-Duiveland met een afstand tot onderwijs of de arbeidsmarkt is drie jaar geleden Participatielab Zeeland gestart. Dat is een mbo-opleiding op niveau 1, waarbij mensen in een uitkering en statushouders die moeilijk aan werk komen of geen diploma hebben intensief worden begeleid. Voor hen zijn werkleerlocaties, labs ingericht. Op Schouwen-Duiveland is zo'n lab ondergebracht bij De Zuidhoek.