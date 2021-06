Te grote pannenkoeken voor te grote borden: Gideon Droppert heeft eindelijk zijn eigen restaurant in hartje Zierikzee

Ook zo last van de warmte? De weg bij Bruinisse wel

8 juni BRUINISSE - Typisch Nederland. Altijd te zot of te bot. Eerst zitten we máánden te schreeuwen om warmte, en dan is het ineens zomer. De lente wordt voor het gemak overgeslagen. Niet alles en iedereen vindt die hoge temperaturen fijn. Het asfalt bijvoorbeeld, is er minder blij mee. Bij Bruinisse is de Rijksstraatweg maar liefst 5 centimeter omhoog gekomen door de warmte.