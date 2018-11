Tbs voor mishandeling en 'kwajongensstreken’ in Schouwse dorpen

De celstraf die E. krijgt opgelegd, is gelijk aan de tijd die hij al in voorarrest heeft doorgebracht. E. heeft bekend in juni in Den Haag iemand in het gezicht te hebben geslagen en een beveiliger te hebben gekrabd. In februari, in Burgh-Haamstede, mishandelde hij zijn ex-vriendin door haar bij de keel te pakken en tegen de grond te duwen. Verder had hij in 2016 in Noordwelle een stenen beeld gestolen en vorig jaar in Renesse wat houten boomstamschijven.