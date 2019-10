Tattoostudio Zierikzee sluit de deuren

CDA Schou­wen-Duiveland twijfelt niet aan de geloofwaar­dig­heid van het overgestap­te CU-raads­lid

7 oktober ZIERIKZEE - Door de breuk met het enige raadslid Johan Pannekoek verdwijnt de ChristenUnie (CU) uit de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. De partij was sinds haar oprichting in 2001 onafgebroken vertegenwoordigd in het lokale bestuur.