Tatarataaaaa! Daar is de stroombox, dankzij de Duurzaam Ondernemen Prijs

uit eten Bij BRU 17 is het vis wat de pot schaft

In Bruinisse eet je mosselen, of vis, dat mag duidelijk zijn. Omgeven door water, gelegen aan de kop van Duiveland vinden we daar het bewijs van. BRU 17 belooft vis, schaal- en schelpdieren uit lokale wateren. Met korte lijntjes naar de regionale vissers, waardoor de vangst van de dag diezelfde avond nog op je bord kan liggen.

14 oktober