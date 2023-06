Swen Blikman beleefde Anywave op alle mogelijke manieren; van de bar tot backstage

Nacompetitie 2de/3de klasse Degradatie voor leeg geknepen De Meeuwen, Dauwendae­le blijft in de race

In de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse verloor De Meeuwen zaterdag kansloos met 2-0 van FC Dauwendaele. De club uit Zoutelande is daardoor gedegradeerd naar de derde klasse, de Middelburgers spelen na de zege komend weekend tegen tweedeklasser Heukelum.