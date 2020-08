Surfer overleden in Ellemeet

Bijzondere dolfijn aange­spoeld op Roggen­plaat

17 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Op de Roggenplaat - het noordelijke werkeiland van de stormvloedkering - is maandagochtend een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Dat is bijzonder, want die dieren komen in de Noordzee nauwelijks voor.