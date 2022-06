Superslimme woningen op de plek waar vroeger bokkenpootjes werden gebakken in Bruinisse

BRUINISSE - Er werden bokkenpootjes gebakken, er zat een bakker met een zwaaiende Sinterklaas, je kon er een spaarrekening openen en straks kun je er van alle gemakken voorzien gaan wonen: de ‘eerste’ paal van de Vivalib-appartementen, onderdeel van het gezondheidscentrum in Bruinisse, is woensdagmiddag de grond ingegaan.

Er zaten in het verleden bakkerijen op de plek aan de Lange Ring in het dorp en later de Rabobank. Maar nu is er begonnen met de bouw van een uniek concept in Zeeland: Vivalib. Dat zijn woningen voorzien van de allernieuwste snufjes, zodat ouderen langer op een veilige manier thuis kunnen wonen. Ella Middelhoek staat te popelen tot ze klaar zijn. De 80-jarige Bruse woont nu op Grevelingenhout, een luxe wijk buiten het dorpscentrum. ,,Als we een terrasje willen pikken, moeten we nu altijd de auto pakken. Hier heb je alles voor de deur. Ik zou hier wel willen wonen.”

Levertijden

Middelhoek staat toe te kijken hoe voormalig dorpsraadslid Marja Maaskant onder assistentie van wethouder Jacqueline van Burg de symbolische eerste paal in de grond laat verdwijnen. Ze moet nog even geduld hebben: aannemer Hans Huizer verwacht de oplevering van de 13 appartementen pas begin 2024. ,,We zitten met levertijden. Sommige materialen zijn er gewoon niet.” Wel opent Delta Makelaardij in Zierikzee binnenkort het inschrijftraject voor huurders.

Voormalig CDA-raadslid Marleen van Kooten staat glunderend naar de start van de bouw te kijken. ,,Dit was altijd mijn baby. Het zorgt ervoor dat ouderen die eigenlijk nog niet naar 't Opper willen (het verzorgingstehuis, red.) lekker dichtbij het centrum kunnen wonen.” Voor oud-dorpsraadslid Maaskant is haar symbolische handeling de kroon op haar jarenlange inzet voor woningen in Bruinisse. ,,De volgende stap is voor de jongeren, We moeten zorgen dat die ook hier kunnen blijven wonen.”

Volledig scherm Een handvol belangstellenden komt in Bruinisse naar de start van de bouw van de Vivalib-appartementen kijken, zoals Nico de Danschutter (links met stok) en Ella Middelhoek (met groen truitje). © Sandra Schimmelpennink