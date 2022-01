Supermarkt dreigt volkstuinen Haamstede te verdrijven; ‘We zijn not amused’

open podium | video ‘Het mooiste is talent te kunnen delen’

Zeg ‘muziek’ tegen klarinettist Hans Hest (62) en hij begint te vertellen over hoe muziek verbinding kan leggen tussen mensen, hoe verschillend soms ook. Over hoe mooi het is cursisten muzikaal te scholen, uit te dagen en talent te kunnen delen. Zijn verhaal schiet alle kanten op. Hans is niet in één hokje te vangen.

2 januari