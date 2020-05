‘Stuntman’ krijgt verplichte rijcursus vanwege gevaarlijk rijgedrag

GFT, wat mot je er mee in de binnenstad van Zierikzee?

29 mei ZIERIKZEE - De schillenboer keert mogelijk terug in het straatbeeld van Zierikzee. Of in ieder geval iets vergelijkbaars. Want dat de gemeente simpelweg stopt met het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de smalle straatjes, dat kan niet, vinden verschillende raadfracties.