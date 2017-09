Stuk Rederijkers bruist, schuurt en boeit

Buurten Over de hoofden lopen kan niet meer in Renesse

8:19 De grootste drukte is achter de rug, de rust keert weer in Renesse. Vooral ouderen en gezinnen met niet-schoolgaande kinderen keuvelen nu door het centrum. Ook de jongelui zijn vertrokken, voor zover die er in de zomer dan nog zijn. Want dat Renesse niet meer de jongerenbadplaats van twintig jaar geleden is, dat weten we inmiddels wel. Vakantievierende gezinnen vullen meer en meer het straatbeeld.