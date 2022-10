Strijden om een plek achter de draaitafel: ‘Je moet het publiek leren lezen’

De Zonnebloem bestaat dik 50 jaar maar is nog lang niet overbodig: ‘Er is zo veel eenzaam­heid’

Lekker cruisen over de Rijn op een aangepast schip met zorg. Dat is waar de meeste mensen De Zonnebloem van kennen. Toch is de organisatie veel meer dan deze legendarische reisjes alleen. Bij de afdeling Schouwen-Duiveland staat eenzaamheidsbestrijding met stip op nummer één. En dat is hard nodig, weet voorzitter Riet van der Weijde. Haar afdeling, die ruim 50 jaar bestaat, is afgelopen jaar met 100 ‘gasten’ gegroeid.

18 oktober