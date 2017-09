Strenger tegen gretige kokkelrapers

GREVELINGENDAM - Niet alleen Zeeuwen willen dat er strenger wordt opgetreden tegen gretige kokkelrapers, de handhavers willen het zelf ook. Het is alleen de vraag of dat lukt.

Een grote auto met openstaande kofferbak, waarbij kinderen staan te wachten tot hun familieleden terugkeren met modderige laarzen en emmers vol kokkels. Soms aan elke schouder één, met een lange stok ertussen.

Het is een bekend beeld op de Grevelingendam en veel Zeeuwen gruwen ervan. Dat is bij handhavers niet anders, garandeert Kees Beekman die hen aanstuurt vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst. ,,Het merendeel van de schelpdieren gaat naar restaurants in Antwerpen en Rotterdam, dat weet je gewoon."

Maar het probleem is, dat het mag. ,,In de wet is vastgelegd dat iedereen tot tien kilo kokkels mag rapen per dag. Of dat nou kinderen zijn of volwassenen. Er is echter niemand die tien kilo kokkels op een dag eet. Kinderen al helemaal niet."

Dus zou het quotum omlaag moeten. ,,En de leeftijd omhoog", zegt Beekman. ,,We overwegen alles. We praten erover met de provincie, want we zitten allemaal met hetzelfde gevoel."