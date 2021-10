Streep door plan muziekcafé Zierikzee: ‘Maar ik heb nog een andere troef in handen’

Schou­wen-Duiveland bij wereldwij­de top-100 meest duurzame toeristi­sche trekpleis­ters

13 oktober ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland is doorgedrongen tot de wereldwijde top 100 van meest duurzame toeristische trekpleisters. Het is één van de weinige Nederlandse gemeenten die dit predikaat heeft binnengesleept en de enige in Zeeland.