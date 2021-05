Streep door Havendagen, Kunstschouw en openluchttoneel Rederijkers; Corona-eisen zijn niet realistisch of te beperkend

Regenboog­vlag in top of halfstok: raad besluit vandaag over al dan niet hijsen van lhb­ti-sym­bool

29 april ZIERIKZEE - Het zal er vanavond om spannen in de gemeenteraad. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, lijkt er geen meerderheid te vinden voor het hijsen van de regenboogkleuren hoog in de mast voor het gemeentehuis in Zierikzee één keer per jaar. Daarmee blijft Schouwen-Duiveland dan tot weerzin van de LHBTI-gemeenschap de enige Zeeuwse gemeente waar het dundoek op ‘coming out day’ in de kast blijft.