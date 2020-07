Streep door drive-in bioscoop in Renesse

Burgemees­ter doet beroep op goed fatsoen en gezond verstand bezoekers Zierikzee

6 juli ZIERIKZEE - ,,Laten we samen ons gezond verstand en fatsoen gebruiken, om ook de komende maanden door te komen.” Die oproep doet burgemeester Jack van der Hoek in een videoboodschap aan inwoners en ondernemers van Schouwen-Duiveland. Ook nu de coronamaatregelen landelijk weer iets zijn versoepeld, is het belangrijk ‘onverminderd alert te blijven’ en ‘alle maatregelen in acht te nemen’, aldus Van der Hoek.