Stratenmaker Arnold van der Cingel schrijft een boek over zijn ziekte Parkinson: ‘Nooit geweten dat schrijven zo leuk zou zijn’

Als je hem vijf jaar geleden, vlak voordat hij de diagnose Parkinson kreeg, had gezegd dat hij een boek zou schrijven, had hij je niet geloofd. En nog is hij er zelf verbaasd over dat hij het heeft gedaan. Arnold van der Cingel begon eind december vorig jaar met schrijven en na acht weken had hij een 80 bladzijden tellend document. ,,Zodra je het voltooid hebt, kom je op het punt: wat ga je ermee doen? Het drukken? Hoeveel dan? En aan wie geef je het?” Hij moest wel even over een drempel stappen voor die beslissing. ,,Je laat je met zo’n boekje als het ware in de hand kijken.” Want de inhoud is zeer persoonlijk.