Straô Renesse is afgeblazen: ‘We weten niet hoe we het strand morgen aantreffen’

Even voor zessen, terwijl storm Eunice flink huishoudt in Zeeland en de rest van het land, hebben de leden van het straôcomité Renesse de koppen bij elkaar gestoken. Ze zijn eruit. ,,We hebben straô Renesse afgeblazen", zegt Bertie Steur namens het comité. ,,Er is heel veel schade bij de strandtenten. Bij eentje zijn zelfs de ruiten eruit gewaaid en dat betekent dat er glas op het strand ligt. Daar moeten wij dan langs met de paarden. Bovendien weten we niet in wat voor staat het strand morgen is. En of er nog wel een strand is.”