Huwelijks­kus onder een zee van vlaggen: een schip­perstra­di­tie die je in Zeeland niet vaak ziet

‘Kijk, daar hebben we elkaar ontmoet’. Bruid Lydia Geluk wijst naar een vlag van het schippersinternaat in Dordrecht. Het is een van de tientallen vlaggen die ter ere van haar huwelijk zijn opgehangen aan twee binnenvaartschepen in de haven van Goes.