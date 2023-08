Hoera, het geld is binnen: nu hopen dat de proef met de zoetwater­bel lukt

Of het gaat lukken? Joep Vis uit Noordgouwe heeft geen idee. Maar dat er iets moet gebeuren met de opslag van zoet water is duidelijk. De jonge agrariër (29) is één van de drie boeren die meedoet aan een proef met kreekruginfiltratie. In september gaat het project van start.