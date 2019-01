Stormchasers op de Brouwersdam; ‘Hier is het altijd spannend’

Burgemees­ter Rabelink roept op tot lef onder Schou­wen-Duivelan­ders

7 januari ZIERIKZEE - In 2019 draait het voor Schouwen-Duiveland in belangrijke mate om ‘lef’, aldus burgemeester Gerard Rabelink. ,,Lef om zaken op te pakken. Lef om nieuwe dingen te proberen. Lef om enig risico te lopen”, zo zei hij maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.