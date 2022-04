Stookverbod op Schouwen-Duiveland? Nog niet, maar de houtkachel aansteken kan wel beter

Het was even mistig in de raadszaal in Zierikzee donderdagavond. Waarom haalt de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) een pamflet van de actiegroep Stop Houtrook Nu terug ter bespreking in de commissie samenleving en bestuur? In de brief van de actiegroep wordt gesteld dat houtrook een sluipmoordenaar is die te allen tijde schadelijk is en dat het gebruik van houtkachels zo veel mogelijk moet worden tegengegaan. De gemeente zou de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) volgens de actiegroep kunnen inzetten om direct actie te ondernemen op houtrook, zoals het vastleggen van stooktijden en het instellen van stookverboden bij bepaalde omstandigheden.