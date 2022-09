Stoere verhalen rondom het kampvuur op een eilandje in de Grevelingen

Onderne­mers Renesse zetten samen in op energiebe­spa­ring en dat is harder nodig dan ooit

Toen ze het plan bedachten, was van een energiecrisis geen sprake. Nu is het onderwerp razend actueel. De ondernemers van Renesse werken samen aan duurzaamheid. Op 27 bedrijven zijn de afgelopen maanden duurzaamheidsscans gemaakt. Op basis van de resultaten steken de ondernemers donderdag de koppen bij elkaar. Ze gaan kijken of ze samen stappen kunnen zetten om energie te besparen of iets met afval te doen.

21 september